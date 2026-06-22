Norwegen gegen Senegal live: So steht es beim WM-Spiel

Norwegen ist im WM-Fieber. Nicht nur die Fans auf den Tribünen rudern, sondern inzwischen auch die Abgeordneten im Parlament in Oslo. Nach dem 4:1 zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 gegen den Irak können Stürmerstar Erling Haaland und seine Kollegen nun bereits das Ticket für die K.o.-Runde lösen.

In der ersten Halbzeit gegen Frankreich war der Senegal nah dran an der Führung, am Ende unterlagen sie aber mit 1:3. Das erhöht den Druck vor dem zweiten Spieltag natürlich deutlich. Die Gruppenphase wollten die Senegalesen bei ihrer insgesamt vierten WM-Teilnahme schon überstehen - mindestens.