Frankreich gegen Irak live: So steht es beim WM-Spiel

Ein Sieg gegen den Irak (23 Uhr/ live ORF) und die Qualifikation für die nächste Runde bei der Fußball-WM 2026 sollte für Frankreich Formsache sein. Der Mitfavorit will seinen Rhythmus halten und sich für ein mögliches Achtelfinale gegen Deutschland einspielen. Nach seinem Doppelpack zum Auftakt steht Kylian Mbappé besonders im Fokus.

Es wäre ein WM-Wunder, wenn das Team aus dem Irak den Weltmeister von 2018 schlägt. Beim 1:4 gegen Norwegen war das Spiel deutlich ausgeglichener als das Ergebnis erahnen lässt. Vor allem offensiv zeigten die Iraker gute Ansätze, waren aber nicht effizient genug. Erneut ruhen die Hoffnungen der fußballverrückten Fans auf Stürmer Aymen Hussein.