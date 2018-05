NÖ-Derby in letzter Minute: Relegation wird zur Baustelle

„Wir werden noch einmal alles mobilisieren“, kündigt Neustadt-Trainer Roman Mählich an. Der Außenseiter hat nach einem Hänger im Frühjahr zuletzt Ried überholt und mit Hamdi Salihi die personifizierte Torgarantie im Sturm aufzubieten.

SKN-Trainer Dietmar Kühbauer reiste Mittwochfrüh mit seinem Team in ein Kurztrainingslager nach Lindabrunn. Am Selbstvertrauen muss in der Sportschule nach drei Siegen in Folge nicht mehr geschraubt werden: Die SKN-Spieler fühlen sich nach der Abkehr vom monatelang erfolglos praktizierten Ballbesitzfußball wohler und freuen sich, dass Kühbauer auch in der kommenden Saison bleiben will.

Unabhängig vom Ausgang der Relegation.