Noch zwei Schlager am letzten Fußball-Tag des Jahres 2020

Dennoch spricht Stöger von einem intakten Mannschaftsgefüge und einem zwischenmenschlich stimmigen Gebilde. „Wir sind jede Woche in der Diskussion und Analyse.“ Stöger rechnet vor: „Wenn Woche für Woche immer ein bissl fehlt, dann fehlt am Ende der Saison viel.“ Die Aufgabe des Trainerteams ist auch, den Faktor Frust bei den Spielern nicht zu groß werden zu lassen, wenn in der Theorie erarbeitete Strategien in der Praxis nicht immer funktionieren. „Man muss immer wieder aufstehen. Und im Fußball hat man glücklicherweise sehr schnell wieder die Möglichkeit, Dinge zu reparieren.“