Bischof-Verpflichtung bei Rapid fix: Nächste Station Hohe Warte

Bundesligaerfahrung

In der Bundesliga konnte Noah Bischof bereits viel Erfahrung sammeln. Er absolvierte 58 Bundesligaeinsätze für Altach. Bei den Rheindörflern spielte sich Bischof auch ins österreichische U21-Nationalteam, wo er in neun Partien drei Treffer erzielte, in der aktuellen Saison bereits drei.

Ausgebildet wurde Bischof in der Akademie Vorarlberg in der er von der U15 bis zur U18 alle Altersklassen durchlief. Sein Bundesligadebüt feierte er schließlich im Juli 2021 für den SCR Altach gegen den LASK. Im Trikot der Vorarlberger erzielte der 21-Jährige fünf Pflichtspieltreffer in Österreichs höchster Spielklasse.