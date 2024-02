Rapid-Goalie Hedl: „So lasse ich mir gerne ins Gesicht schießen“

Niklas Hedl war mit starken Paraden – neben Marco Grüll – der Vater des Sieges von Rapid beim 2:0 in Wolfsberg. Nach dem Erfolg in der Schnittpartie verriet Trainer Robert Klauß, dass die Wiener knapp an einem Tormann-Problem vorbei schlitterten: Der verlässliche Ersatzgoalie Paul Gartler hatte sich im Training verletzt und auch Hedl musste einige Einheiten auslassen.