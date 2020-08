"Neymar wurde ausgelöscht": "Imperiales" Bayern versenkt PSG

Der FC Bayern und ÖFB-Star David Alaba dürfen nach 2013 zum zweiten Mal das "Triple" feiern. Ein 1:0-Sieg am Sonntagabend im Finale in Lissabon über Frankreichs Topklub Paris Saint-Germain sicherte dem deutschen Double-Gewinner auch den Triumph in der Champions League. Die Matchwinner im Endspiel waren dabei Torschütze Kingsley Coman sowie Tormann und Kapitän Manuel Neuer.