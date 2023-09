Neymar mit Messi bei PSG "durch die Hölle gegangen"

Bis zu Messis Wechsel in die USA zu Inter Miami in diesem Sommer spielten er und Neymar beim französischen Serienmeister PSG zwei Saisons zusammen. Bereits von 2013 bis 2017 waren die beiden südamerikanischen Offensivstars Teamkollegen gewesen, damals noch in Spanien beim FC Barcelona. Messi sagte kürzlich in einer Pressekonferenz, er habe Barcelona nicht verlassen wollen und bei PSG eine schwere Zeit gehabt. Neymar wechselte vor wenigen Wochen für rund 90 Millionen Euro zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien.