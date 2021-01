Neustart in der Deutschen Bundesliga

Sead Kolasinac, Linksverteidiger des FC Arsenal hat bei Schalke einen Leihvertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. Die Verpflichtung des 27-jährigen Bosniers, der von 2011 bis 2017 bei Schalke war, kostet 2,2 Millionen Euro. Schon zuvor gab es mit Christian Gross einen neuen Trainer. Fritz Schmid, einst Co-Trainer beim österreichischen Nationalteam von Marcel Koller, war in Basel von 2002 bis 2009 und bei Tottenham 1997 Assistent von Gross. Schmid widerspricht, dass der 66-jährige Gross in den vergangenen Jahren beim saudi-arabischen Klub Al-Ahli und in Ägypten bei Zamalek seine Karriere nur ausklingen lassen wollte. „Ich möchte dieses Bild vom außereuropäischen Fußball-Geschehen rund um den Globus korrigieren. Wenn man nicht in Europa tätig ist, wird man oft mit einem gewissen Manko an Respekt beurteilt und etwas belächelt“, meint Fritz Schmid.