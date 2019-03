Neues Projekt: Austria-Kicker als Turnlehrer

Doch die Austrianer selbst wollen aus eigenem Antrieb die Schulbank in der Generali Arena drücken und Sprachkurse absolvieren. Bisher wurde Legionären stets ein Deutschkurs angeboten bzw. nahe gelegt, nun werden zudem vier Fremdsprachen (Französisch, Spanisch, Italienisch und Englisch) ins Programm aufgenommen. Dafür kommt ein Lehrer einmal die Woche ins Stadion.

Die Kurse werden aber nicht nur für die Kicker, sondern auch für alle anderen Austria-Mitarbeiter angeboten, was das Miteinander in der violetten Familie stärken soll. Zumindest im Klassenzimmer. Ziel ist es auch, dass die Fußballer so gut wie einen ganzen Arbeitstag in der Generali Arena verbringen.