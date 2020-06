Neuer Trainer und die alte Leier in Violett

Die Wiener Austria holte beim Debüt von Trainer Herbert Gager beim WAC nur ein 0:0. Der oft zitierte Trainereffekt im Fußball stellte sich bei der Austria gestern nicht ein. Der Meister erreichte beim Debüt von Herbert Gager in Klagenfurt beim Gastspiel gegen Wolfsberg nur ein 0:0. Die Aufholjagd in Richtung Europacup-Startplatz kommt und kommt einfach nicht auf Touren, weiterhin klebt man auf Platz fünf fest, sieben Zähler hinter dem Zweiten aus Grödig.

Personell veränderte Gager die Elf auf vier Positionen, brachte mit Kienast eine zweite Spitze zu Angreifer Hosiner. Kapitän Ortlechner musste wie schon zuletzt auf der Bank Platz nehmen. In der ersten Hälfte war in der Leistung aber kein Unterschied im Vergleich zur Bjelica-Ära zu erkennen. Im Gegenteil: Die Wolfsberger hatten mehr vom Spiel, wenngleich nicht die großen Chancen auf die Führung. Nur bei einer Möglichkeit von Kerhe rettete Suttner in letzter Sekunde. Umgekehrt hätte die Wiener Austria knapp vor der Pause durch Holland in Führung gehen können, ja sogar müssen.

Nach dem Wechsel präsentierte sich die Austria bissiger und energischer, auch der bis dahin stockende Spielaufbau funktionierte besser. In der Offensive hatte Hosiner auch sodann zwei gute Chancen innerhalb von zwei Minuten auf dem Fuß, verjuxte aber beide. Was nützte den Wienern der vermehrte Ballbesitz und ein Plus an gewonnenen Zweikämpfen? Nichts, weil man vorne zu wenig zwingend wurde. Der WAC hatte auf der anderen Seite sogar noch zwei Halb-Chancen durch Baldauf und Standfest aus Standardsituationen.