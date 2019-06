Neuer Salzburg-Trainer: "Es ist ein großes Jahr für uns"

Nun ist er also da, der erste US-Amerikaner, der eine Bundesliga-Mannschaft betreuen wird, der neue Salzburg-Trainer Jesse Marsch. Beim Serienmeister tritt er in große Fußstapfen. Vorgänger Marco Rose gewann im Schnitt drei von vier Bundesliga-Spielen und damit mehr als jeder andere Trainer, der im österreichischen Oberhaus seit 1974 gearbeitet hat.

Gelandet in Salzburg ist der 45-Jährige schon am Mittwoch. Seinen ersten Tag in seiner neuen Heimat nutzte der ehemalige Trainer der New York Red Bulls zum Kennenlernen. Sportchef Christoph Freund holte ihn nicht nur vom Flughafen ab, sondern zeigte ihm auch gleich die Stadt an der Salzach (inklusive Mozartkugel-Kosten in der Konditorei Fürst) sowie das Trainingszentrum in Taxham und das Stadion in Wals-Siezenheim. Red-Bull like begleitet von einem Kamerateam.