Neuer Liga-Sponsor: Wetten, dass der Frauenfußball nicht aufzuhalten ist ?

Der Sportwetten-Anbieter Admiral spielt schon seit einigen Jahren einen gelungenen Doppelpass mit dem österreichischen Fußball, neuerdings auch als Namensgeber der Frauen-Bundesliga.

Geschäftsführer Jürgen Irsilger erklärte auf kurier.tv: „Wir sehen das als sehr gute Investition in die Zukunft. Wir können unser Image weiter verbessern.“ Admiral ist durch das Fußball-Engagement laut Werbewert-Analyse zum drittwichtigsten Sportsponsor in Österreich hinter Audi und Red Bull aufgestiegen. „Ein Ritterschlag.“

Andererseits will man dabei sein, wenn sich der Frauenfußball in Österreich weiter entwickelt. „Er ist ohnehin nicht aufzuhalten.“ Irsigler ist sich natürlich bewusst, dass noch einige Schritte in Richtung Professionalisierung unternommen werden müssen.