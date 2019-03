Neuer Job für Peter Pacult am Balkan

Peter Pacult trainiert künftig den OFK Titograd in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica. Der Wiener wurde am Freitag als Nachfolger von Igor Pamic präsentiert. Nach 22 Runden liegt der Klub, der früher unter dem Namen Mladost Podgorica bekannt war, auf Platz vier. Am Samstag trifft Titograd auswärts auf Grbalj Radanovići.

Zuletzt war Pacult von Jänner bis Juli 2018 für 23 Pflichtspiele beim FC Kukesi in Albanien engagiert. Zuvor coachte der letzte Meistermacher von Rapid auch Radnicki Nis (sieben Spiele) in Serbien, Cibalia in Kroatien (fünf Partien) und für ein einziges Spiel DNS Zavrc in Slowenien.