Neuer alter Jugend-Förderer in Violett

Dass sich die violetten Vorstände Thomas Parits und Markus Kraetschmer ebenso stark um ihn bemüht haben wie Akademieleiter Ralf Muhr, hat Schmid die Entscheidung erleichtert. "Wenn mich diese Herren unbedingt wollen, dann ist das eine Auszeichnung", betont Schmid, der zwischen 1988 und und 2002 nicht weniger als 284 Pflichtspiele für die Austria bestritten und drei Meistertitel gefeiert hat.

In Favoriten wird sich Schmid künftig mit jener Thematik beschäftigen, die ihm besonders zu liegen scheint. Seine Diplomarbeit, die er im Zuge der UEFA-Pro-Lizenz erstellt hat, trägt den Titel "Individualtraining im Profifußball anhand des Beispiels Alex Grünwald". Die heutige Nummer 10 der Austria zählte bereits in der U 15 zu seinen Schützlingen, später auch in der U 19, bei den Austria Amateuren und in Wiener Neustadt.

" Schmid ist es immer am Herzen gelegen, dass ich mich entwickle", sagt Grünwald. "Er hat einen großen Anteil an meinem Werdegang." Neben Grünwald hat Schmid auch die Wiener Neustädter Simkovic, Madl, Ramsebner und Schicker von der Jugend bis in die Bundesliga betreut. Die zwischenmenschliche Bindung spielte dabei stets eine wichtige Rolle. Schmid: "Ich habe das private Umfeld der Spieler, die Eltern und Freundinnen gekannt. Wenn man mit diesen Einflüssen und Umständen vertraut ist, erkennt man auch den Grund, warum einer seine Leistung nicht bringt und kann dementsprechend reagieren."