Neuer Ärger für LASK: FIFA ermittelt, Präsident Gruber belastet

Drei Monate ist es her, dass sich Ex-LASK-Vizepräsident Jürgen Werner mit Untersuchungen der Liga-Organe gegen seine Person konfrontiert sah und in der Folge von seiner Funktion bei den Oberösterreichern zurücktrat. Der Vorwurf: Laut dem Magazin News soll der ehemalige Spielerberater mit einer Investment-Firma Transferrechte an Spielern erworben und dadurch mutmaßlich gegen das Verbot der "Third Party Ownership" verstoßen.