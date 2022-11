Neue Eigentümer für die Reds? FC Liverpool soll zum Verkauf stehen

Der Verkauf des FC Liverpool an einen neuen Eigentümer ist einem Medienbericht zufolge möglich geworden. Wie das Portal The Athletic am Montag berichtete, hat die US-amerikanische Fenway Sports Group (FSG) als aktuelle Eigentümerin des von Jürgen Klopp trainierten Premier-League-Klubs einen vollständigen Verkaufsprospekt für mögliche Interessenten erstellt.

Ob es allerdings tatsächlich zu einem Verkauf der Reds kommt, steht noch in den Sternen. Die Gruppe, der auch das Baseball-Team der Boston Red Sox, gehört, habe "häufig Interessenbekundungen von Dritten erhalten, die Anteilseigner in Liverpool werden möchten", hieß es in einer FSG-Mitteilung an The Athletic.