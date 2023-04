Neue Antworten von Rapid für die Standardfrage gegen Sturm

Zum Auftakt der Frühjahrssaison hatte Sturm die perfekte Antwort auf die Standardfrage. In der 91. Minute köpfelte David Affengruber einen Freistoß von Manprit Sarkaria zum 1:0-Sieg ins Rapid-Tor. Zum Aufakt der Meistergruppe wollen die Hütteldorfer am Sonntag ab 17 Uhr, neuerlich in Graz, bessere Lösungen präsentieren.

„Wir brauchen mehr Torgefahr bei Standards und haben das dementsprechend trainiert“, sagt Zoran Barisic nach einer ausführlichen Analyse in der Länderspielpause. „Die guten Schützen dafür und mögliche Verwerter haben wir ja.“

Spezialisten ohne Erfolg?

Der Rapid-Trainer denkt dabei an Linksfuß Jonas Auer, der beim 0:1 krank gefehlt hat. Und bei Standards mit rechts an Roman Kerschbaum, der seine Stärke bei ruhenden Bällen offenbar in der Südstadt vergessen hat. „Bei der Admira waren Kerschis Hereingaben noch richtig gut. Vielleicht braucht er den einen Assist, der den Knoten löst. Ich hatte auch längere Phasen, in denen nichts reingegangen ist“, erinnert sich der Ex-Freistoßkönig Barisic.