Netflix-Erfolgsformate als Vorbild? Sky dreht Doku über Sturm Graz

Sky macht sich auf ins Auge des Sturms - oder besser gesagt in dessen Kabine. Der Pay-TV-Sender dreht in der Saison 23/24 über den SK Sturm Graz eine Langzeitdokumentation. Regisseur Christoph Jochum begleitet den steirischen Spitzenklub für Sky Sport Austria und will dabei den Blick hinter die Kulissen ermöglichen.