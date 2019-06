Nestor El Maestro neuer Sturm-Trainer

"Wunderkind" mit an Bord

"Es freut mich, dass sich die Vereinsverantwortlichen für mich entschieden haben. Ich blicke der kommenden Aufgabe beim SK Sturm mit Vorfreude entgegen. Mein Staff und ich werden alles dafür geben, dass wir das vorhandene Potenzial in der Mannschaft abrufen und gemeinsam mit den tollen Anhängern in Graz zukünftig Erfolge feiern können", wird El Maestro in einer Presseaussendung zitiert.

Sportdirektor Günter Kreissl erklärt, dass es "den Erstkontakt bereits vor über eineinhalb Jahren während seiner Zeit in Trnava gegeben hat. Nestor konnte sich für sein junges Traineralter, auch aus internationalen Gesichtspunkten, bereits einen unglaublichen Erfahrungsschatz im Trainerbereich aneignen. Darüber hinaus sind aus meiner Sicht die Erfolge seiner ersten zwei Cheftrainer-Stationen als ganz außergewöhnlich zu bezeichnen". El Maestros Wissen über die heimische Liga wären zudem ein weiterer Pluspunkt.

El Maestro nimmt seinen Co-Trainer und Bruder Nikon El Maestro nach Graz mit, wo er in derselben Funktion fungieren wird. Der heute 26-Jährige galt einst als ein "Wunderkind", in seiner aktiven Karriere konnte er aber die hohen Erwartungen nicht erfüllen.