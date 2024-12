Bjelica bei Dinamo nach drei Monaten gefeuert, ein Weltmeister folgt

Nur 15 Spiele lang war Nenad Bjelica Trainer von Dinamo Zagreb . Wie der kroatische Topklub am Sonntagabend bekanntgab, muss der 53-Jährige seinen Posten räumen, weil es in der Liga in den jüngsten sechs Partien nur einen Sieg gab.

Einen Nachfolger hat man in der kroatischen Hauptstadt bereits gefunden. Und dieser hört auf einen prominenten Namen. Fabio Cannavaro, Weltmeister und Weltfußballer im Jahr 2006, wird den Klub übernehmen. Sehr vielversprechend ist die Trainerkarriere des Italieners bisher allerdings zumindest in Europa nicht verlaufen.

Der 51-jährige ehemalige Weltklasseverteidiger coachte nach seiner aktiven Karriere in den Vereinigten Arabischen Emiraten, danach in Saudi-Arabien und in China, wo er auch Meister wurde mit Guangzhou Evergrande. In Europa gab es für Cannavaro als Coach bisher zwei erfolglose Stationen in seiner Heimat. Bei Benevento in der Serie B musste er nach 17 Partien mit einem Punkteschnitt von 0,94 wieder gehen. Zuletzt war bei Udinese in der Serie A sogar nach sechs Partien Schluss.

Bei Dinamo ist man dennoch von Cannavaro überzeugt. "Der neue Trainer kultiviert den Spielstil, den wir für die Rückkehr der Dominanz in der Liga brauchen, er baut das Spiel auf und erzwingt Dominanz", sagt Sportdirektor Marko Marić.