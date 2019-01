Nazi-Gruß: Wales-Teamgoalie sorgt für Eklat

Am Tag darauf musste der 31-Jährige Stellung dazu nehmen. "Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Kamera in einem Moment erstarrt, in dem es so ausschaut, als würde ich einen völlig unangemessenen Gruß zeigen", schrieb der Waliser auf Twitter. "Ich winkte und schrie den Fotografen an, er solle sich beeilen und legte dabei meine Hand über den Mund, um den Ton weiterzutragen", lautete die etwas kuriose Begründung für seine Geste.

Der 81-fache Teamspieler streitet jegliche Absicht vehement ab: "Ich kann jedem versichern, dass ich das niemals tun würde. Jede Ähnlichkeit mit dieser Art von Geste ist absolut zufällig".