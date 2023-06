Nations League: Spanien beendet im Elfmeterschießen Kroatiens Traum

Es bleibt dabei: Die goldene Generation von Kroatien konnte auch den Titel in der Nations League nicht gewinnen. Im Finale am Sonntag hätte es für den Vizeweltmeister von 2018 und WM-Dritten von 2022 aber nicht knapper sein können. Spanien setzte sich nach einem 0:0 nach 120 Minuten 5:4 im Elfmeterschießen durch. Bei den Kroaten scheiterten Majer und Petkovic an Keeper Unai Simon, bei den Spaniern traf Laporte die Latte. Für die Entscheidung sorgte letztlich Real-Madrid-Star Carvajal mit einem lässigen Schupfer. Für Spanien bedeute der Sieg den ersten Titel seit der EURO 2012.

Besonders bitter dürfte die knappe Niederlage für Luka Modric sein. Der 37 Jahre alte Star von Real Madrid hat bislang offengelassen, ob er auch in Zukunft im Nationalteam spielen wird. Die Zeichen stehen auf Abschied.

Müde Stars

Das Finale der beiden Top-Teams verlief lange Zeit zwar auf hohem Niveau, aber es blieb arm an Torchancen. Die Müdigkeit am Ende einer enorm langen Saison – unterbrochen von der Winter-WM im November – sorgte wohl doch für Müdigkeit bei den vielen Topspielern der beiden Teams. Immer wieder scheiterten sie am letzten Pass oder an der mangelnden Konzentration vor dem Tor. Ansu Fati hatte die größte Möglichkeit, der Spanier vergab aus sechs Metern (85.). In der Verlängerung wurde Spanien stärker. Olmo (103. und 108.) scheiterte an seiner Zielgenauigkeit.