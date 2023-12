Nations League: So können die Österreicherinnen die Klasse halten

Ein Länderspiel so spät im Jahr – kein Wunder, dass das Wetter nicht mitspielt. Nur 1.600 Karten waren am Montag für die Partie in St. Pölten verkauf. Und das, obwohl es zu einem Showdown zwischen Österreich und Norwegen (19.15 Uhr, live ORF Sport +) kommt. Es geht um Platz zwei und damit um den direkten Verbleib in Liga A der Nations League. Der Dritte muss im Frühjahr in ein Play-off. Österreich genügt ein Remis. Aber Teamchefin Irene Fuhrmann sagt: „Wir werden auf Sieg spielen.“