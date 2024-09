Ödegaard nach Österreich-Match verletzt: Norweger schimpfen auf ÖFB-Star

Nach dem verletzungsbedingten Aus von Kapitän Martin Ödegaard haben sich Norwegens Teamspieler mitunter verärgert gezeigt.

Er hätte gerne einen Zweikampf gegen Christoph Baumgartner geführt, um ihm zu zeigen, wie es ist, einen zurückzubekommen, sagte Innenverteidiger Leo Östigard laut Norwegens Rundfunksender NRK nach dem 2:1 in der Nations League am Montagabend. Was dann passiert wäre? "Das werde ich hier nicht sagen", meinte Östigard.