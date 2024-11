Nations League: Rangnick holt zwei Spieler ins ÖFB-Team zurück

Am 14. November in Almaty gegen Kasachstan und drei Tage später in Wien gegen Slowenien geht es für Österreichs Fußball-Nationalteam der Männer um den Gruppensieg in der Nations League. Mit zwei Erfolgen kann das Team von Ralf Rangnick den Wiederaufstieg in die (höchste) Liga A schaffen und sich damit auch eine Hintertür zur WM 2026 erspielen, sollte die Qualifikation nicht direkt gelingen.

Am Dienstag gab der Teamchef den Kader bekannt, der es in den beiden ausstehenden Spielen in der nächsten Woche richten soll. Dabei verzichtete der Deutsche auf neues Personal. Im 24-Mann-Kader stehen wie zuletzt die drei Torhüter Patrick Pentz, Alexander Schlager und Niklas Hedl, sowie 21 Feldspieler.

Zuletzt hatte man im Oktober in Linz gegen Kasachstan (4:0) und Norwegen (5:1) zwei klare Siege eingefahren und sich damit die Ausgangslage verschafft, den Gruppensieg nun aus eigener Kraft schaffen zu können.