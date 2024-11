Frankreich holte Prestigeduell, England steigt in die A-Liga auf

In einem sehenswerten Prestigeduell gewann Frankreich in Italien mit 3:1. Die Equipe Tricolore legte im Mailänder San Siro forsch los. Adrien Rabiot traf nach einem Eckball schon in der 2. Minute per Kopf. Als Lucas Digne einen Freistoß ins Kreuzeck schoss (33.), schienen die Gäste auf Kurs.