Nations League: Gala von Ronaldo und Haaland, Spanien nur Remis

Ein überragender Cristiano Ronaldo hat Portugal in der Nations League zu einem deutlichen Sieg gegen die Schweiz geführt. Der Europameister von 2016 gewann am Sonntagabend in Lissabon in der zweiten Runde der Liga A ohne Probleme mit 4:0 (3:0). Ronaldo traf doppelt (35./39.) und leistete per Freistoß den Assist zur Führung von William Carvalho (15.). Für den Sieger der ersten Nations-League-Ausgabe 2019 traf Joao Cancelo (68.) zum Endstand.