Nationalteam-Verweigerer: Die wilde Geschichte von Leon Bailey

Erste Station: Österreich

Leon Bailey wurde am 9. August 1997 in Kingston, Jamaika, geboren. In Cassava Piece, einem suburbanen Ghetto der jamaikanischen Metropole, wuchs er mit seiner Mutter auf. In der von einem gewissen Craig Butler betriebenen Phoenix All-Star Academy machte er als Achtjähriger seine ersten fußballerischen Schritte. "Chippy" nannte ihn Coach Butler - in Anlehnung an eine Figur aus dem Kinofilm "Alvin und die Chipmunks". Butler schloss den Jungen schnell ins Herz, adoptierte ihn später.

2011 nahm Butler seinen erst zwölfjährigen Adoptivsohn sowie seinen leiblichen Sohn Kyle nach Europa, um den Traum von einer Profifußballer-Karriere zu verwirklichen - und landete ausgerechnet beim damaligen Regionalligisten USK Anif, der kurze Zeit später zum FC Liefering mutierte. In Jamaika hatte sich Butler zuvor alles verbaut, nach kontroversen Machenschaften wurde er für alle Transfergeschäfte für sechs Jahre gesperrt.

Im U15-Team Anifs stellte "Chippy" sein enormes Potenzial zwar eindrucksvoll zur Schau, abseits des Rasens lief es aber weniger gut. "Wir kamen mit einer Jacke nach Europa, hatten zuvor mit dem Winter nie Erfahrung gemacht. Und es war gerade Februar, also tiefster Winter", erinnerte sich Bailey in einem Interview an die Anfänge in Europa. "Wir hatten nicht so viel Geld, so dass wir oft zum Frühstück, Mittag- und Abendessen nur Thunfisch-Sandwiches aßen, um durch den Tag zu kommen".

Die Legende sagt, dass er in 16 Meisterschaftsspielen für Anif insgesamt 75 Tore erzielte. Das sprach sich in ganz Österreich herum, die Folge war ein Probetraining beim SK Rapid, bei dem der junge Jamaikaner durchfiel. Heute wird man sich in Wien-Hütteldorf über dieses Versäumnis ärgern.