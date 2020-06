Nationalteam: Lobeshymnen und Abgesänge

Vor allem in der ersten Hälfte fand der letzte Pass vor dem finnischen Tor keinen Abnehmer, wie auch Martin Harnik erkannte: "Wir haben unsere Offensivaktionen nicht fertiggespielt." Durch die Ungenauigkeiten im Spiel und den fehlenden Tempowechsel über die Flanken konnte auch nicht das gewünschte Pressing angewendet werden.



"In der kurzen Zeit konnten wir das nicht so üben wie in den sechs Tagen vor dem Ukraine-Spiel, wo das besser funktioniert hat", verteidigte Koller. Am 1. Juni wird wieder (voraussichtlich in Innsbruck) gegen die Ukraine geprobt.