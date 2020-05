Keine mutigen Ansagen vor EM-Quali-Doppelpack

Warum so zaghaft? Warum keine mutigen Ansagen? "Weil man nichts planen kann. Oder glaubt irgendjemand, dass Moldawien ein Spaziergang wird", stellt Junuzovic die provokante Gegenfrage. "Ich will nicht mehr rechnen, wie viele Punkte wir aus soundso vielen Spielen holen müssten." Österreich möchte sich für die EM-Endrunde 2016 in Frankreich qualifizieren. Mit dem 1:1 gegen Schweden ist man passabel gestartet. In Moldawien sollte aber mehr als nur ein Zähler gelingen. Nur will das offiziell niemand sagen. David Alaba räumt jedenfalls ein: "Unser Ziel ist natürlich, sechs Punkte zu holen." Florian Klein, der im Team György Garics in der Verteidigung den Rang abgelaufen hat, meint vorsichtig: "Wir wollen ja gewinnen, aber von einem Muss kann keine Rede sein. Aber uns ist klar, dass die Fans anders denken. Der Anspruch ist gestiegen, das ist ja positiv. Und wenn wir eine gute Leistung bringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass wir gewinnen."

Der Faktor, der sich nicht beeinflussen lässt, heißt am Donnerstag in Chisinau Moldawien. Nein, vor einer Woche noch hat er keinen einzigen Spieler von Moldawien gekannt, gibt Julian Baumgartlinger zu. "Das soll aber keinesfalls überheblich klingen", sagt der Mainz-Legionär. "Mittlerweile haben wir uns mit ihnen beschäftigt." Nach der Videoanalyse am Dienstag kenne er nun Namen, Größe sowie Stärken und Schwächen seiner direkten Gegenspieler im zentralen Mittelfeld. Neben individueller Details wurden den Spielern auch die verschiedenen Spielweisen des Gegners nahegebracht. "Sie haben viele große Spieler und werden sicher versuchen, über Standardsituationen zum Erfolg zu kommen", erzählt Florian Klein.