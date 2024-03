EM-Qualifikation: Machbare Gruppe mit Hammerlos für Österreich

Deutschland, Island und Polen: So lauten die Gegner der ÖFB-Frauen für die EM-Qualifikation 2025 in der Schweiz. Bereits im Vorfeld galt Deutschland für die Österreicherinnen als Wunschlos. „Von der Attraktivität her wäre es cool, ein Nachbarschaftsduell zu haben, auch wenn wir wissen, dass Deutschland sehr schwer zu schlagen sein wird“, so Teamchefin Irene Fuhrmann. Auch viele ÖFB-Spielerinnen freuen sich über ein neuerliches Kräftemessen mit der DFB-Auswahl. „Wir haben eine kleine Rivalität mit Deutschland, deswegen würde ich mich darüber freuen“, sagte Mittelfeldspielerin Marie-Therese Höbinger.