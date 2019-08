Nationalteam: Franco Fodas Tormann-Sorgen

Österreichs Nummer 1 nimmt die zwei EM-Qualifikationsspiele in Salzburg gegen Lettland und in Warschau gegen Polen ohne Spielpraxis in Angriff. Heinz Lindner hat nach seinem Abgang von Grasshoppers Zürich noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden und sich mit Individualtraining über den Sommer fit gehalten. Keine idealen Voraussetzungen für den heißen Herbst. Teamchef Franco Foda wird für die September-Spiele dennoch Lindner sein Vertrauen aussprechen, ein Wechsel wäre in dieser heiklen Phase der Qualifikation wohl zu delikat.

Die sechs Kandidaten für die drei Kaderplätze: