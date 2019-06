Nationalteam: Der nächste Pflichtsieg muss her

Am Samstagnachmittag hatten die Spieler frei, konnten Geist und Körper regenerieren. Am Sonntag Mittag hebt man von Klagenfurt aus ab nach Skopje, wo am Montag Abend die nächste schwere Aufgabe wartet. Hinteregger: "Das war jetzt der erste Pflichtsieg, nun müssen wir nachlegen."

Im ÖFB-Team ist man sich bewusst, dass nur ein Sieg in Skopje wirklich weiterhelfen wird in der EM-Qualifikation, zumal die Polen in Nordmazedonien gewannen. Arnautovic gab schon die Devise aus: "Wir müssen weiter punkten, so können wir weitermachen wie am Freitag. Aber es wird wieder hart. In dieser Gruppe ist kein Spiel leicht. Nordmazedonien ist auch gut aufgestellt und gut eingestellt."