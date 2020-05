Der Feinschliff für eine Glanztat

One Direction. Die Band ist dafür verantwortlich, dass das österreichische Nationalteam in dieser Woche in der Generali Arena trainieren muss. Weil die britisch-irische Boygroup am Mittwoch im Happel-Stadion ein Konzert zum Besten gibt. Marcel Kollers Boygroup wünscht sich, dass das EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Moskau gegen Russland ebenfalls in one direction verläuft. Und zwar in Richtung russisches Tor.

Ein Punktgewinn wäre für das Team ein großer Schritt in Richtung EURO 2016, wie auch Koller weiß und erstmals andeutet: „Wenn wir ein Remis mitnehmen, dann könnten wir damit gut leben.“ Das Trainingscamp vergangene Woche in Stegersbach diente der Erholung und dem Auffrischen der schon lange einstudierten Zielsetzungen. In dieser Woche verpasst Koller seinen Schützlingen in Wien den taktischen Feinschliff für Moskau. „Es wird aber nichts dabei sein, was sie nicht schon irgendwann einmal gehört haben. Wir gehen ins Detail und schärfen noch einmal den Fokus.“

Am Montag rückten mit Garics, Dragovic, Hinteregger und Sabitzer die letzten vier Teamkicker ins Hotel Steigenberger in der Herrengasse ein, waren daher mit von der Partie, als das Team beim neuen Hauptbahnhof die Taufe eines Railjet der ÖBB vornahm. Danach begaben sie sich zur ersten (noch öffentlichen) Trainingseinheit. Ab Dienstag übt der Kader im Geheimen und abgeschirmt.