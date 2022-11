Nächster Dämpfer für Union Berlin in der Bundesliga

Union Berlin hat wenige Tage nach dem Verlust der Tabellenführung den nächsten Dämpfer in der deutschen Fußball-Bundesliga kassiert. Die Berliner kamen am Mittwoch im letzten Heimspiel des Jahres gegen Augsburg nicht über ein 2:2 hinaus, sie liegen in der Tabelle nun vier Zähler hinter Bayern München. Auch der Dritte Freiburg verlor, bei RB Leipzig setzte es ein 1:3. Neuer Vierter ist Eintracht Frankfurt, die Elf von Oliver Glasner siegte daheim gegen Hoffenheim mit 4:2.

Christoph Baumgartner traf in Frankfurt per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:3 (38.) für Hoffenheim. Vor dem Anpfiff verabschiedete die Eintracht Martin Hinteregger. Der ehemalige österreichische Nationalspieler hatte nach dem Europa-League-Sieg im Mai überraschend seinen Rücktritt als Profifußballer erklärt. Schlusslicht Schalke 04 schlug im fünften Spiel des Tages Mainz zu Hause mit 1:0. Der Erfolg bedeutete nach sieben Niederlagen in Serie auch für das Ende des Schalker Negativlaufs. Bayer Leverkusen hatte den 1. FC Köln schon davor nach Rückstand noch mit 2:1 geschlagen.