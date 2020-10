Nächster Corona-Fall in der Bundesliga: Positiver Test bei Ried

Im Kader von Bundesligist SV Ried ist erneut ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet worden. Wie die Oberösterreicher am Dienstagmorgen bekanntgaben, datiert der Test vom 19. Oktober. "Der Spieler zeigte bereits am Samstag leichte Symptome und war deshalb beim Auswärtsspiel in Wolfsberg nicht mit dabei", hieß es vom Klub. Der Spieler befinde sich in häuslicher Quarantäne, Bundesliga und die zuständigen Behörden seien informiert.