Nächste Pleite für Schalke - 0:4 in Leipzig

RB Leipzig ist an die Spitze der Fußball-Bundesliga gestürmt und hat Manuel Baum seine Premiere als Trainer des FC Schalke 04 verdorben. Die Sachsen besiegten das Schlusslicht am Samstagabend in einem einseitigen Spiel 4:0 (3:0) und sicherten sich zumindest vorübergehend die Tabellenführung.

Der Schalker Can Bozdogan (31. Minute) brachte Leipzig vor 8500 Zuschauern in der Red Bull Arena per Eigentor in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Angelino, ehe Willi Orban (45.+2) bei seinem ersten Startelf-Einsatz nach fast einem Jahr ebenfalls per Kopf für den Pausenstand sorgte. Nationalspieler Marcel Halstenberg (80.) traf kurz vor dem Ende per Handelfmeter.