Nacho: "Wir sind den Deutschen ähnlich"

Die Kälte lässt den heißblütigen Spanier mittlerweile kalt. Auch die für Samstag prognostizierten minus zehn Grad versetzen den 29-Jährigen nicht in eine Schockstarre.



Ignacio Rodríguez Ortiz, kurz Nacho, kam 2008 von der Sonneninsel Lanzarote, kickt seitdem in Ried. Mit den Oberösterreichern startet er am Samstag um 16 Uhr in der mit Rasenheizung versehenen Generali Arena gegen die Austria in die Titeljagd.



KURIER: Was ist für Ried in dieser Saison möglich? Ist der Titel realistisch?

Nacho: Wir müssen einfach nur von Partie zu Partie schauen, so abgedroschen das klingt. Uns bleibt aber nichts anderes übrig. Oder wir setzen uns Teilziele von je drei, vier Spielen. Wir sind eine junge Mannschaft, jeder hat darin seine Aufgabe zu erfüllen.



Was ist das Erfolgs-Geheimnis von Ried?

Ich glaube, das Geheimnis liegt in unserer täglichen Arbeit, in der Dynamik innerhalb der Mannschaft inklusive Trainerteam. Wir sind eine große Familie. Außerdem glauben wir nicht, dass wir die Besten sein müssen. Wir nehmen die Situationen so, wie sie sind.



Warum spielen so viele Spanier in der österreichischen Liga?

Keine Ahnung. Ich habe damals den Anfang gemacht, Ried war zufrieden mit mir – und dann sind andere gefolgt.