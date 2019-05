Nach zwölf Jahren: Bayern bestätigt Ribéry-Abschied

Im kommenden Jahr soll es für das Duo zudem ein großes Abschiedsspiel geben. "Als ich zu Bayern gekommen bin, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der Abschied wird nicht leicht werden, aber wir dürfen nie vergessen, was wir zusammen erreicht haben. Wir haben so viel zusammen gewonnen - über 20 Titel", sagt Ribéry zu seinem nahenden Ende bei den Bayern.

"Waren zehn wundervolle Jahre"

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte bereits im Dezember den nahenden Abschied von Robben und Ribéry angekündigt. Es sei für die beiden Flügelspieler "wahrscheinlich ihr letztes Jahr", so Hoeneß. Wenig später hatte Robben dies bestätigt. "Es waren zehn wundervolle Jahre. Und dann ist es auch gut", so der Niederländer.