Ulreich & Co.: Die schwerwiegendsten Tormann-Patzer

5. Scott Carson

2007: Schwerwiegend war der Fehler von Carson in seinem erst zweiten Match als Nationalgoalie. Der damals 22-Jährige ließ einen harmlosen Weitschuss des Kroaten Niko Kranjcar ins Tor gleiten. Das sah wahrlich recht peinlich aus. Die Engländer verloren in der EM-Qualifikation daheim 2:3 und verpassten die EURO 2008 in Österreich und der Schweiz. Der damalige Teamchef Steve McClaren musste einen Tag nach der Schmach seinen Sessel räumen, der Verband warf ihm unter anderem vor, in so einem wichtigen Match einen zu unerfahrenen Goalie ins Tor gestellt zu haben.