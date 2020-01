Nach Trikot-Aufreger: Badji entschuldigt sich bei Rapid-Fans

Badji spricht von einem "unüberlegten Moment", das Trikot habe er von seinem Freund Patson Daka geschenkt bekommen, der bei Red Bull Salzburg unter Vertrag steht.

"Trotz aller Freundschaft zu Patson verstehe ich euren Unmut darüber, dass ich das Trikot eines unserer Rivalen getragen habe", so Badji an die Fans, "Dafür möchte ich mich bei euch und allen im Verein aufrichtig entschuldigen und versichere euch, dass mir so ein Fehltritt nicht mehr passieren wird." Das Kapitel ist für Rapid damit wohl erledigt.