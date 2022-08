Real-Star Alaba als "Österreichs größter Sportler aller Zeiten"

Weil Alaba sich in einem Jahr ein derartiges Standing erarbeitet hat, muss Neuzugang Antonio Rüdiger seinen Platz erst finden. In der Vorbereitung musste der 29-jährige Deutsche gegen Barcelona Linksverteidiger spielen, gegen Eintracht Frankfurt half er nach seiner Einwechslung als Rechtsverteidiger aus, sein Stammplatz bei Chelsea war aber die Innenverteidigung, die Alaba wiederum nicht preisgeben will. Die Geduld, die Rüdiger abverlangt wird, dürfte sich allerdings in Grenzen halten. Denn Ancelotti erklärte am Mittwoch auch, dass er in dieser Saison mehr rotieren lassen wird als noch in der vergangenen Spielzeit.

Der Termindruck durch die Weltmeisterschaft in Katar, die im November beginnt, ist enorm: Schon am Sonntag, beim ersten Spiel der Madrilenen in der spanischen Liga bei UD Almería, werde er frische Kräfte einsetzen, bekundete Ancelotti.