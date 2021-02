Nach schwerer Krankheit: Sturm trauert um Torhüter-Legende Saria

Nur wenige Tage nachdem der ehemalige Profi des SK Sturm Graz, Mehrdad Minavand, an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstarb, trauert der Klub um die nächste Klub-Legende. So gaben die Grazer am Donnerstag bekannt, dass Rekord-Torhüter Walter Saria im Alter von 65 Jahren und nach einer schweren Krankheit verstarb. In wenigen Tagen hätte er seinen 66. Geburtstag gefeiert.