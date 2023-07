Nach Schlägerei in Gasthaus in Zell am See: Hertha-Goalie abgereist

Der Fußballtormann Marius Gersbeck vom deutschen Zweitligisten Hertha BSC hat Medienberichten zufolge das Trainingslager seines Vereins in Zell am See (Pinzgau) verlassen. Nach einer Schlägerei am Wochenende laufen gegen ihn Ermittlungen der Polizei. Der 28-Jährige soll am frühen Sonntagmorgen auf offener Straße mit einem Einheimischen (22) in Streit geraten sein. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte, dabei soll Gersbeck seinen Kontrahenten verletzt haben.

