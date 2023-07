Eklat in Zell am See: Polizei ermittelt gegen Hertha-Spieler

Ein Zwischenfall während des Trainingslagers des deutschen Zweitligisten Hertha BSC in Zell am See beschäftigt die österreichische Exekutive. "Wir können bestätigen, dass die Polizei gegen einen unserer Spieler ermittelt, bitten aber um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben gemacht werden können", teilte der Fußball-Zweitligist am Sonntag mit. Die Berliner befinden sich seit Mittwoch in der Salzburger Stadtgemeinde.