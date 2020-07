Nach Schalke-Rücktritt: Tönnies sieht "Hetze und Unsachlichkeit"

Clemens Tönnies will nach seinem Rücktritt als Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke 04 dem deutschen Bundesligisten dennoch treu bleiben. "Ich werde Schalke nicht den Rücken kehren, werde weiter zu Spielen gehen. Ich kann doch nicht einfach die schönsten 26 Jahre meines Lebens, die ich dort hatte, abhaken", sagte der 64-Jährige dem in Bielefeld erscheinenden Westfalen-Blatt. Schalke liege ihm "natürlich unglaublich am Herzen. Und das bleibt auch so."