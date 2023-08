Nach Rot-Eklat und Elferkrimi: England steht im WM-Viertelfinale

England hat bei der Frauen-Fußball-WM in Australien und Neuseeland nach einer Zitterpartie den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Der Europameister behielt am Montag in Brisbane vor fast 50.000 Zuschauern gegen Nigeria nach einer schwächeren Vorstellung und torlosen 120 Minuten erst im Elfmeterschießen mit 4:2 die Oberhand. Im Kampf um den Halbfinaleinzug wartet am Samstag neuerlich in Brisbane entweder Kolumbien oder Jamaika, die am Dienstag in Melbourne aufeinandertreffen.