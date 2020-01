Nach Protz-Video: Erziehungsmaßnahmen für BVB-Star Sancho

Zocken mit vergoldeten Karten im Privatjet, anschließend mit einem Lamborghini in den Hafen düsen, dort mit der Yacht samt dazugehörigem Jet-Ski aufs offene Meer fahren, eine Strand-Buggy-Tour in der Wüste machen und sich zum Tagesausklang ein vergoldetes Steak gönnen. So kann der Tag eines 19-Jährigen aussehen. Wenn dieser einen Fußballprofi-Vertrag und ein paar Millionen auf dem Konto hat.

Jadon Sancho ist eines der größten Talente im europäischen Fußball. Beim deutschen Top-Klub Borussia Dortmund hat sich der junge Engländer einen Namen gemacht, sein Wechsel zu einem absoluten Spitzenverein, der dem BVB eine Ablöse von womöglich 100 Millionen plus bringen dürfte, ist eine Frage der Zeit. Sancho hat bereits mit 19 Jahren ausgesorgt, möchte man glauben. Wäre da nicht dieser Bling-Bling, sprich der luxuriöse Lebensstil der jüngsten Generation der Reichen. Und das Bedürfnis, andere an diesem teilhaben zu lassen.