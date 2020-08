Nach ÖFB-Zusage: Rapid Wien ist erstmals zweitklassig

Eine Zusage und eine Absage erteilte am Donnerstag-Nachmittag das ÖFB-Präsidium. Dem Antrag der Österreichischen Fußball-Bundesliga wurde stattgegeben, weshalb Rapid II in der Saison 2020/21 in der HPYBET 2. Liga spielen wird. Diese Liga umfasst damit 16 Klubs.

Rapid-Geschäftsführer Zoran Barisic freut sich: "Nach dem starken Herbst haben sich unsere Burschen den Aufstieg redlich verdient. Wir sind stolz auf die bisherigen Leistungen. Der Aufstieg hat für den gesamten Verein viele Vorteile, und wir freuen uns auf diese Chance, die sich nun bietet. Intern werden wir die neue Situation besprechen, damit wir bestmöglich für die kommenden Aufgaben gewappnet sind."